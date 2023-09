NBA sotto shock, arrestato Kevin Porter Jr.: ha tentato di strangolare la fidanzata

SportFair

Una notizia shock scuote l’NBA. Kevin Porter Jr., talentuosa guardia degli Houston Rockets, è stato arrestato nella giornata di ieri, alle 6:45 del mattino, per aver aggredito la propria compagna, Kysre Gondrezick, ex giocatrice WNBA. L’aggressione sarebbe stata causata da futili motivi.

La ragazza, infastidita dall’orario di ritorno del cestista in hotel (il Millennium di New York, struttura dalla quale è partita la chiamata al 911), lo avrebbe chiuso fuori. Una volta trovato il modo di entrare, grazie a un impiegato, Kevin Porter Jr. ha aggredito la ragazza mettendole le mani al collo nel tentativo di strangolarla. Gondrezick è stata portata in ospedale con un taglio sul lato sinistro del viso e una frattura.

Kevin Porter Jr. è stato preso in custodia dalla polizia di New York, l’NBA si sta muovendo nei suoi confronti con un’investigazione privata. Già in passato, sia a Cleveland che a Houston, il giovane cestista era finito al centro dell’attenzione per problemi disciplinari. La difficoltà nella gestione della rabbia aveva causato liti nello spogliatoio e sospensioni. Nell’ottobre 2020, invece, il cestista era finito sotto i riflettori per un post su Instagram che sembrava ipotizzare un eventuale suicidio: “avete mai desiderato vedere la fine della vostra vita?“.