Malore improvviso e incidente: Van Hooydonck lotta fra la vita e la morte

Un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto, poi l’incidente. Naathan Van Hooydonck, ciclista 27enne della Jumbo-Visma, lotta fra la vita e la morte. Impatto violentissimo nel centro di Kalmthout, in Belgio, zona nella quale il ciclista belga ha perso il controllo della sua macchina dopo aver avuto, secondo le ricostruzioni della polizia, un infarto.

Coinvolti altri 5 veicoli, feriti lievemente un altro automobilista e un bambino. Stabili le condizioni della moglie di Van Hooydonck, Alicia, seduta accanto a lui: la donna, incinta di 8 mesi, si è recata in ospedale solo per dei controlli. La coppia aveva già dovuto affrontare la perdita del figlio Thiago, nato morto nel 2021.

La dinamica dell’incidente

Van Hooydonck era fermo al semaforo rosso quando ha avuto l’infarto. Di colpo ha premuto l’acceleratore e ha perso il controllo della sua macchina attraversando un incrocio. Il ragazzo è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale.

“Sono subito andata alla Range Rover nera” racconta Vicky, una testimone. “Ho visto che lì dentro c’era una donna incinta e ho subito cercato di rassicurarla. Per soccorrere la donna sono subito arrivati due assistenti sociali della polizia. Poi sono tornata alla macchina per vedere come stava l’uomo. Penso che abbia avuto un attacco epilettico o qualcosa del genere. Abbiamo subito iniziato a rianimarlo e quando sono arrivati i soccorsi sono andata a vedere se potevo dare una mano ad altre persone“.