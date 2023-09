SportFair

La domenica mattina del GP della Catalogna inizia con il classico Warm Up. Ultimi giri in pista prima della gara, occasione preziosa per i piloti per sistemare le ultime traiettorie e prendere confidenza con la pista in vista della gara ufficiale che si terrà nel pomeriggio alle ore 14:00.

Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo della mattina in 1:40.082. Alle sue spalle Espargaro, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. In 10ª posizione Marco Bezzecchi, 13° Pecco Bagnaia.