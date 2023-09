MotoGP, test Misano: tante novità in pista in mattinata | TEMPI

SportFair

Neanche il tempo di festeggiare il successo di Jorge Martin nella gara di ieri, trionfo che ha completato un weekend perfetto per lo spagnolo vincitore anche della Sprint Race, che il giorno dopo è già tempo di tornare in pista. Lunedì di test sul circuito di Misano con tante novità da testare e diversi piloti impegnati. Assenti Bagnaia e Bezzecchi per gli acciacchi rimediati a Barcellona e le fatiche della gara di ieri, out per infortunio Bastianini e Rins.

C’era grande attesta per Honda e Yamaha, le due scuderie asiatiche che devono provare a colmare il gap che le separa da Ducati, Aprilia e KTM. Sotto i riflettori c’è Marc Marquez: se i miglioramenti della Honda non lo convinceranno potrebbe decidere di sposare definitivamente il progetto del Team Gresini.

Marquez e Mir hanno utilizzato la moto guidata da Bradl durante il weekend, con un alloggiamento aggiornato dello smorzatore inerziale. Bradl ha guidato il prototipo con motore aggiornato 2024, la moto ha un baricentro più basso (come Ducati, Aprilia e KTM) con un interasse più lungo e ha un alloggiamento sotto il codone più voluminoso.

Per quanto riguarda la Yamaha, Fabio Quartararo ha testato il nuovo motore, versione 2024, sulla sua M1. La KTM ha permesso a Binder e Miller di guidare una moto con nuovo telaio in carbonio, presenti nel box anche due moto con motore aggiornato con specifica 2024. Nuovo telaio in alluminio provato invece da Vinales e Aleix Espargaro sull’Aprilia. Jorge Martin ha testato sulla Pramac il nuovo abbassatore introdotto da Bagnaia nel GP dell’Austria.

Il miglior riferimento cronometrico della mattinata è stato quello di Luca Marini che ha stampato il miglior crono in 1:31.164, alle sue spalle si sono piazzati Jorge Martin e Maverick Vinales.