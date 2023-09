MotoGP, la partenza del GP di San Marino: super Bagnaia! | VIDEO

SportFair

Grande spettacolo sulle tribune del Misano World Circuit intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Atmosfera caldissima per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini che ha appena preso il via. Jorge Martin scatta dalla pole ed è il grande favorito di giornata dopo il successo nella Sprint Race di ieri.

Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia (il migliore del warm up), nonostante qualche acciacco fisico, proveranno a mettergli i bastoni fra le ruote e far gioire il pubblico di casa. Perfetta la partenza di Martin che blinda la prima posizione, Bagnaia scavalca Bezzecchi in seconda posizione e prova l’assalto alla prima: sarà battaglia!