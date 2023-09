MotoGP, Martin domina il GP di San Marino: due italiani sul podio

SportFair

Era il favorito della vigilia e ha confermato le grandi aspettative presenti sul suo conto. Jorge Martin ha chiuso una strepitosa tripletta nel GP di San Marino. Tre i successi messi in fila: è partito sabato con qualifiche e Sprint Race, per poi estendere il proprio dominio sul circuito di Misano anche nella gara di domenica. Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, seppur molto combattivi, si sono dovuti accontentare solo del podio.

Il racconto della gara

Jorge Martin parte forte e difende la prima posizione conquistata nelle qualifiche di ieri. Alle sue spalle Pecco Bagnaia lancia il primo segnale: superato Bezzecchi, il pilota Ducati non correrà una gara conservativa, proverà a vincere. Parte bene anche Pedrosa che sale in 4ª posizione. Posizioni cristallizzate fino al 19° giro in cui Bezzecchi va forte nella staccata della Quercia e supera Bagnaia riprendendosi la seconda posizione.

Davanti Jorge Martin è un martello, fa un ritmo impossibile per gli inseguitori e blinda la prima posizione davanti a Bezzecchi e Bagnaia che completano lo stesso podio visto nella Sprint Race. Quarto posto per Pedrosa davanti a Vinales e Oliveira. Settimo Marc Marquez, chiude in 9ª posizione Luca Marini.

Le emozioni dei protagonisti

Bagnaia: “mi ha spinto il fatto di voler fare una bella gara per i fan. Ero distrutto dopo metà gara, il nuovo regolamento sulla pressione all’anteriore non aiuta. Sono comunque contento del risultato ottenuto, non è stato semplice vista la mia situazione“.

Bezzecchi: “sono davvero molto contento, ho dato tutto quello che avevo dalla partenza all’arrivo. Dopo aver superato Pecco, con l’aria fresca davanti, la gomma anteriore ha respirato un po’ e sono riuscito a fare un buon ritmo malgrado il dolore alla mano peggiorasse progressivamente. Volevo questo podio con tutto il cuore per me, per i fan e per il team“.

Martin: “devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a ottenere questo risultato. Oggi sapevamo che con Pecco e Marco sarebbe stata dura. Ho cercato di aumentare il vantaggio ogni giro. Appena ho visto che avevo un po’ di vantaggio ho iniziato a spingere come un pazzo. Alla fine avevo un piccolo margine da mantenere su Bezzecchi e ho spinto tanto. Vincere in Italia, davanti al caldo pubblico italiano, era un obiettivo da centrare”.