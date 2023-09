MotoGP, GP India: programma, orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo il GP di Misano e i test del giorno dopo, che hanno fatto seguito a un weekend di pausa, la MotoGP torna in pista per il GP dell’India, un’attesissima prima volta che dà il via alla tournèe asiatica del Motomondiale.

In palio ci sono punti importantissimi per la lotta al titolo. Pecco Bagnaia è sempre il leader della classifica piloti, ma dopo il brutto incidente del GP di Barcellona ha visto il suo vantaggio su Jorge Martin scendere a 36 punti. In India sarà battaglia.

Il programma del GP dell’India

Venerdì 22 settembre

Ore 08.15-09.25: FP1

Ore 12.30-13.40: FP2 (Qualificanti per il Q2

Sabato 23 settembre

Ore 07.10-07.40: FP3

Ore 07.50-08.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 08.15-08.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.00, MotoGP, SPRINT

Domenica 24 settembre

Ore 07.45: MotoGP Warm Up

Ore 12.00: GP India

Dove vedere in tv il GP dell’India

Diretta tv: l’intero programma su Sky Sport MotoGP (208); Sky Sport Uno (201) eccetto FP1 e FP3; TV8 qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it per qualifiche e Sprint Race