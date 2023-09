MotoGP, FP1 GP San Marino: Pirro vola, Bagnaia ci prova | TEMPI

SportFair

Nuovo weekend i MotoGP in calendario, con lo spettacolo delle due ruote che arriva nello Stivale per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il grande interrogativo degli ultimi giorni è stato risolto e confermato dalla pista: Pecco Bagnaia ha ricevuto l’ok dei medici per scendere in pista dopo l’incidente di Barcellona. Il pilota Ducati ha chiuso in 20ª posizione.

Miglior tempo della mattinata per Michele Pirro (1:31.909), collaudatore Ducati, che con un treno di gomme nuove si è messo davanti a Marini e Martin.