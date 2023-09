MotoGP, caos India! Piloti senza visti e pista non omologata: venerdì si corre… ?

SportFair

“In India ci sono molti fan del Motomondiale. È un Paese fondamentale per il mercato motociclistico e quindi, di riflesso, anche per la MotoGP in quanto apice del mondo a due ruote“. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, ha espresso chiaramente l’interesse della MotoGP verso l’India, sottolineando il motivo per il quale i campioni delle due ruote faranno tappa a Nuova Delhi per un weekend di gare.

Ecco, a proposito di gare… ci sarebbero non pochi problemi. La pista, per esempio, non è ancora omologata. La FIM dovrebbe occuparsene giovedì, giorno dedicato alle conferenze stampa e che anticipa il venerdì delle prime due sessioni di prove libere. Tempistiche piuttosto ristrette. Per non parlare degli alti costi del noleggio dei mezzi in loco, fino a 10 volte più alti rispetto all’Europa. E qualche pilota magari rischia anche di non partire a causa di problemi burocratici.

Problema visti

A due giorni dall’inizio del weekend di corse, diversi fra piloti e media hanno lamentato problemi con i visti e con le relative partenze verso l’India. Le procedure per il rilascio dei visti sono state gestite dall’agenzia Mondy India Pvt Ltd che ha avuto non pochi problemi. Fra ritardi nel rilascio o addirittura impossibilità di ottenere il visto, in molti sono ‘rimasti a terra’.

Collin Veijer, impegnato in Moto3, è tornato a casa dopo che al desk del check-in è stato respinto a causa della mancanza del visto. Marc Marquez ha postato una storia in cui, in tenuta da bici, scrive: “volo ritardato per la mancanza di un visto valido per il GP dell’India. Quindi pedaliamo un pochino”.

Pista non omologata

Fa discutere anche la questione sicurezza. In particolar modo un muro presente a pochi metri da Curva 1, nella quale si arriva ai 300 km/h, in caso di caduta il pilota potrebbe sbatterci contro violentemente. Dubbi sulle vie di fuga (alcune troppo brevi), in asfalto e con i cordoli non proprio ideali per le moto. Molti addetti ai lavori dei team hanno espresso il loro disappunto. Se non ci saranno novità, i piloti si riuniranno giovedì sera per decidere il da farsi. Ricordiamo che venerdì si corre… ?