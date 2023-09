MotoGP, Bezzecchi trionfa in India davanti a Martin! Zero pesante di Bagnaia

SportFair

Prova di forza impressionante di Marco Bezzecchi nel nuovo appuntamento del campionato di MotoGP in India. Il 24enne è stato autore di una gara perfetta ed è sempre più un candidato alla vittoria del titolo. Il leader del Mondiale Pecco Bagnaia è stato vittima di una caduta pesante a 8 giri dal termine.

In partenza si registra lo scatto di Pecco Bagnaia, in grado di superare Jorge Martin e Bezzecchi. Poi è lo stesso Bezzecchi a prendere in mano la situazione e la gara è subito indirizzata. L’italiano scappa sui rivali ed il distacco è tranquillizzante. Caduta per Marc Marquez, lo spagnolo si rialza e continua la gara. A 8 giri dal termine la caduta pesantissima di Bagnaia.

Vince Bezzecchi con un netto vantaggio di oltre 8 secondi. Al secondo posto Jorge Martin, sul podio Quartararo. Poi Binder, Mir, Zarco e Morbidelli. Nono Marc Marquez.

Le dichiarazioni

Bezzecchi: “sono molto contento, è stata una gara lunga. Oggi volevo riscattare il risultato di ieri. Questa pista mi piace molto e sono felicissimo del primo posto”.

Jorge Martin non si è presentato alle interviste per un calo di pressione dopo la gara.

Quartararo: “sì, sono orgoglioso del risultato, ho dato tutto. E’ stata una gara dura ed è stata una delle migliori. Non ho fatto errori”.