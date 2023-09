MotoGP in lutto: è morto Mike Trimby, CEO dell’Irta

SportFair

MotoGP in lutto per la morte di Mike Trimby, CEO e fondatore dell’Irta, scomparso nelle ultime ore all’età di 74 anni. Trimby si trovava a Misano per il GP di San Marino e della riviera di Rimini. Il dirigente britannico aveva fondato, a metà degli anni 80, l’International Racing Team Association (Irta), battendosi per i diritti dei piloti.

Ex meccanico, Trimby fu capace di farsi portavoce dei piloti battendosi per la sicurezza di piste e corse in un momento storico in cui essa era messa in secondo piano. Si battè inoltre per i premi gara e per dare una maggiore professionalità alle corse. Lascia la moglie Irene e tanta tristezza nel paddock che sentirà la sua mancanza.