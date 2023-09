Mondiali Basket, Germania strepitosa: USA eliminati, finale tutta europea

SportFair

Doveva essere una finale tutta made in NBA fra Canada e Stati Uniti, le due grandi favorite dei bookmakers, ma a contendersi i Mondiali di Basket 2023 saranno due squadre europee. Il primo ‘upset’ è arrivato dalla Serbia che dominato il Canada di Shai Gilgeous-Alexander 96-86 staccando il primo pass per la finale del torneo.

Poi è toccato alla Germania eliminare gli Stati Uniti con una prestazione a dir poco strepitosa. Primo tempo pazzesco fra i due team, chiuso 60-59 per gli USA. Show tedesco nel terzo quarto chiuso 24-35 con un +10 di vantaggio diventato anche +16 nell’ultimo periodo di gioco. Nel momento più buio, gli USA hanno trovato in Edwards (23 punti e 8 rimbalzi) e Reaves (21 punti) due giocatori con punti nelle mani, triple e una discreta dose di attributi.

Gara riaperta e match pericolosamente in bilico. Ma la Germania non ha ceduto alla pressione. Sempre in partita sui due lati del campo, sempre concentrata, trascinata dal talento e dalla follia di Schroeder (17 punti e 9 assist), dai 24 punti di Obst, dai 22 di Wagner e dai 21 di Theis, quartetto clamoroso. Finisce 111-113. La finale made in NBA sarà per il terzo posto, l’Europa si gioca il titolo.