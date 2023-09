Mondiali Basket, Porto Rico si arrende: Italia ai quarti, non accadeva dal 1998

SportFair

L’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali di Basket 2023. Un grande traguardo per gli azzurri che bissano quanto di buono fatto a EuroBasket 2022, ma che non arrivavano così lontano a un Mondiale da ben 25 anni (1998). Non esistono partite facili, il CT Pozzecco lo aveva detto alla vigilia della sfida.

Dunque, anche Porto Rico, che ha battuto la Repubblica Dominicana, dominatrice del girone degli azzurri, deve essere affrontata con la testa giusta o il rischio è di fare le valigie. L’Italia firma subito un +10 nel primo quarto, chiuso 25-15, ma a fine primo tempo le distanze si accorciano sul 39-36, segnale che ci sarà da sudare.

Tremont Waters con i suoi 13 punti e 9 assist è una costante spina nel fianco per gli azzurri, ma l’Italia nella ripresa stringe le maglie in difesa e mette in ghiaccio la partita. Porto Rico segnerà appena 21 punti nella ripresa, troppo pochi per impensierire i ragazzi di coach Pozzecco che chiudono sul 73-57 finale.

Grande prova a rimbalzo per gli azzurri con 48 rimbalzi (18 dei quali offensivi, 8 dei quali di Melli!) contro i 29 degli avversari. Sono 15 i punti di Ricci e Tonut, in doppia doppia Fontecchio con 12 punti e 12 rimbalzi, 11 i punti di Gigi Datome, provvidenziale quando le cose iniziano a farsi difficili. Dal risultato di USA-Lituania verrà fuori l’avversaria degli azzurri la cui posizione sarà determinata dal risultato di Serbia-Repubblica Dominicana.