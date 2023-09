Marcell Jacobs, voci di rottura con Paolo Camossi: il motivo

SportFair

Marcell Jacobs continua a prepararsi in vista dei prossimi appuntamenti e iniziano a circolare voci sul futuro del velocista azzurro. In vista dell’anno olimpico potrebbe concretizzarsi una novità dal punto di vista tecnico: secondo quanto riportato in una diretta Rai durante la prima giornata delle Finali di Diamond League a Eugene, il rapporto tra il campione olimpico e Paolo Camossi potrebbe interrompersi.

Secondo le ultime notizie il legame tra l’atleta e il tecnico sarebbe ai minimi storici e per questo motivo si starebbe pensando già alle alternative. Il primo nome in cima alla lista per il sostituto è quello di Giorgio Frinolli, ex ostacolista italiano. La notizia ha scatenato ovviamente tante discussioni e si preannunciano reazioni già dalle prossime ore. La notizia è sicuramente importante e il passaggio ad un altro tecnico rischia di portare ad un nuovo metodo di lavoro con un grosso punto interrogativo sul risultato finale.