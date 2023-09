Jannik Sinner verso il no alla Coppa Davis: il motivo

SportFair

Jannik Sinner è reduce dall’eliminazione agli Us Open contro Zverev ed è in arrivo una decisione importante. Il tennista italiano ha lamentato crampi durante l’ultimo incontro e con ogni probabilità non parteciperà alla Coppa Davis. E’ quanto riporta l’Ansa.

L’Italia sarà impegnata a Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi, nel gruppo A di qualificazione alle finali di Malaga.

“Siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all’altezza del compito che ci attende a Bologna”. Sono le dichiarazioni del capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, in una dichiarazione all’ANSA.

“Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che si riprenda. Questo richiede tempo, perciò ha bisogno di riposare e recuperare. Solo il suo corpo può dargli una risposta”, aggiunge Volandri.