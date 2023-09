ItalVolley, scoppia un nuovo caso Egonu: “out alle qualificazioni olimpiche per un periodo di riposo”

SportFair

L’Italvolley femminile è reduce dal deludente quarto posto agli Europei e continua a tenere banco il caso Paola Egonu. Il suo rapporto con la Nazionale italiana continua a scatenare motivi di grande discussione e la situazione si è ulteriormente complicata dopo le ultime partite.

Egonu ha deciso di rinunciare alle qualificazioni olimpiche che partiranno il 16 settembre. “L’atleta azzurra, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo”, si legge nel comunicato ufficiale della FederVolley.

Italvolley, le convocate per le qualificazioni olimpiche

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.