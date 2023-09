“Gonfiato”, Hamilton non si trattiene: commento velenoso su Verstappen

SportFair

“Penso sia tutto molto gonfiato, i miei compagni sono stati più forti di quelli che ha avuto Max“. Lewis Hamilton non le manda a dire. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il pilota della Mercedes si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lo lancia dritto in direzione di Max Verstappen. Il campione britannico fa nomi e cognomi, non si nasconde, nessun messaggio fra le righe.

Un attacco diretto, frutto di un rapporto personale mai decollato fra i due. Il finale del campionato 2021, testa a testa vinto da Verstappen fra polemiche e scontri dentro e fuori dalle piste di tutto il mondo, ce lo ricordiamo bene tutti.

Hamilton sostiene che nella sua carriera ha avuto compagni di scuderia ben più forti di quelli di Verstappen e che la narrazione odierna tenda a premiare Max: “ho riflettuto sul fatto che il racconto dei media dei tempi in cui davo 5-6 decimi a Valtteri Bottas in qualifica è differente da quello attuale, quando è Vertsappen a infliggere lo stesso distacco a Sergio Perez. È tutto molto gonfiato. Credo che i miei compagni siano stati più forti di quelli avuti da Max in carriera: da Bottas e Jenson Button, a Fernando Alonso e George Russell (poi aggiunge, anche Nico Rosberg, ma solo dopo che gli viene ricordato, ndr), sono stati tutti ragazzi molto forti e costanti. E Verstappen non corre contro nessuno così forte“.