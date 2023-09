Giro d’Italia 2024, i primi rumor: la Grande Partenza e le date

SportFair

La stagione ciclista 2023 volge verso la conclusione ed è già tempo di pensare al nuovo anno. Gli appassionati italiani non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà loro il Giro d’Italia 2024 che verrà svelato in due date: il 9 ottobre verrà comunicata la sede della Grande Partenza e si scopriranno i dettagli delle prime 3 tappe, il 13 ottobre, invece, RCS Sport mostrerà il percorso completo.

I primi rumor

Iniziano già a circolare i primi rumor in merito al Giro d’Italia 2024 che si svolgerà (questo è certo!) dal 4 al 26 maggio. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Beppe Conti durante Radiocorsa su RaiSport, il Giro d’Italia 2024 dovrebbe partire da Venaria Reale in direzione Torino. Non si sa ancora se si tratterà di una cronometro (individuale o di squadre che sia) o una tappa adatta alle ruote veloci.

Il giorno successivo potrebbe essere già tempo per il primo arrivo in salita, probabilmente scalando il Santuario di Oropa per celebrare il 25° anniversario della storica impresa di Marco Pantani. La terza giornata dovrebbe svolgersi tra Novara e Alba prima del trasferimento in Liguria. La tappa conclusiva dovrebbe essere a Roma, mentre l’ultima scalata del giro, quella della penultima tappa, dovrebbe essere sul Mont Grappa.