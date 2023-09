Formula 1, FP3 GP Singapore: ancora Ferrari davanti, non succedeva dal 2019! | TEMPI

SportFair

FP1 a Charles Leclerc, FP2 e FP3 a Carlos Sainz. Il weekend del GP di Singapore sembra sorridere alla Ferrari. Non succedeva dal 2019, sul circuito di Spa, di vedere la Ferrari dominare tutte e tre le sessioni delle libere. Sembra passato un secolo. Cosa successe la domenica in gara? Vinse Leclerc. L’augurio è che possa ripetersi lo stesso risultato, con uno dei due ferraristi sul primo gradino del podio.

Tutto o quasi dipenderà dalle qualifiche di oggi, su un circuito nel quale la pole position dà un grande vantaggio. Le Red Bull sembrano in difficoltà: Verstappen ha chiuso quarto, alle spalle di Russell e Norris e per un soffio davanti a Leclerc (5°). In qualifica sarà battaglia.