La Formula 1 torna in pista con il GP di Singapore: orari e diretta tv

Si torna in pista per il gran premio di Formula 1 a Singapore e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. La gara in Italia ha confermato il dominio di Max Verstappen, destinato a festeggiare il titolo mondiale a stretto giro di posta. Sul podio anche Sergio Perez e Carlos Sainz. Quarto Leclerc.

I piloti si preparano a scendere in pista per le prime prove libere a Singapore, previste per la giornata di venerdì. Sabato la terza sessione e poi lo spettacolo delle qualifiche. Domenica la gara alle 14.

GP Singapore, gli orari

Venerdì 15 settembre

11:30-12:30 Prima sessione di prove libere

15:00-16:00 Seconda sessione di prove libere

Sabato 16 settembre

11:30-12:30 Terza sessione di prove libere

15:00-16:00 Qualifiche

Domenica 17 settembre

14:00 Gara

Formula 1 Singapore, la diretta tv

Il Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita per le qualifiche di sabato 16 settembre alle ore 18:00 e la gara di domenica 17 settembre alle ore 18:00.