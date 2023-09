Formula 1, GP Giappone: programma, orari e dove vederlo in tv

SportFair

Il GP di Singapore ha portato in dote la prima vittoria della stagione per la Ferrari. Un successo strepitoso quello firmato da Carlos Sainz che dopo il podio di Monza è riuscito a prendersi anche la prima vittoria stagionale. Un netto miglioramento quello della scuderia di Maranello che coincide con una mini-crisi in casa Red Bull.

Il GP del Giappone, in programma dal 22 al 24 settembre, si apre con queste interessanti premesse. Riuscirà la Ferrari a confermarsi? La Red Bull, in una pista che ne esalta le caratteristiche, cancellerà la debacle dell’ultimo weekend o certificherà la propria crisi? Non ci resta che goderci un weekend di fuoco sul circuito di Suzuka.

Il programma del GP del Giappone di Formula 1

Venerdì 22 settembre

Ore 4.30: FP1 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00: FP2 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 23 settembre

Ore 4.30: prove libere 3 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00: qualifiche in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 24 settembre

Ore 7.00: gara GP Giappone in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Dove vedere in tv il GP del Giappone

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle ore 15.30 e la gara domenica alle ore 15.30.