Riprende il weekend più bello del Motomondiale. Si torna in pista nel sabato mattina del GP d’Italia con la consueta terza sessione di Prove Libere. Un weekend che, almeno per quanto riguarda le Free Practice ha visto arrivare segnali positivi da parte delle Ferrari. Nelle FP3 di quest’oggi Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo in 1:20.912 davanti a Verstappen ed Hamilton. Quarto posto per Charles Leclerc.

Risultati incoraggianti in vista delle qualifiche del pomeriggio. La Ferrari non vuole deludere la marea rossa che, come di consueto, si è presentata a Monza per sostenere la scuderia. Alle ore 15:00 la prova del nove: in qualifica si fa sul serio.