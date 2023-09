Ferrari in difficoltà a Singapore? Sainz non lascia dubbi

SportFair

La gioia del terzo posto a Monza, conquistato dopo essere partito da una straordinaria pole position, ha dato sicuramente tanta fiducia a Carlos Sainz. Il pilota spagnolo però, resta con i piedi ben saldi a terra, conscio del fatto che le difficoltà della Ferrari non sono sparite come per magia, seppur il feeling sia migliorato.

“Non so se questo sia il mio miglior momento in carriera, ma di certo stiamo iniziando a capire al meglio la nostra monoposto e questo dà molta fiducia – ha dichiarato lo spagnolo -. Io mi sento più a mio agio al volante dell’anno scorso, mi sono sforzato di guidarla meglio, ma solo da 2 o 3 gare abbiamo messo tutto insieme, avverto le sensazioni giuste e questo si vede dalle prestazioni e i risultati ottenuti“.

Difficoltà a Singapore

Difficile però che la Ferrari possa ripetere, anche a Singapore, l’exploit di Monza. “Vorrei continuare così, ma realisticamente dovremmo avere meno punti forti rispetto a Monza – ha spiegato Carlos – Qui c’è tanto carico, curve lunghe e con un punto di corda acuto e poi farà tanto caldo. In condizioni simili in passato abbiamo faticato: abbiamo provato cose nuove per i circuiti ad alto carico, ma non tutte ci sono piaciute e per questo abbiamo cambiato il pacchetto di gara, ma credo che sia un problema più ampio di avere una nuova ala al posteriore“.