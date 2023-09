F1, Verstappen vince a Monza. Sainz eroico: 3° posto e batticuore con Leclerc

SportFair

Il GP di Monza non poteva essere un Gran Premio come tutti gli altri. Lo si capisce fin dall’inizio. C’è Gimbo Tamberi, Campione del Mondo di salto in alto, che si diverte a saltare una monoposto come fosse la cosa più comune di sempre. Tantissimi i vip presenti nel paddock, spettacolare il volo delle frecce tricolori, da brividi l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte de “Il Volo”. Poi tocca ai piloti.

Il racconto del GP d’Italia

Alla partenza Carlos Sainz difende la prima posizione da Verstappen, Leclerc fa lo stesso con la terza dagli assalti di George Russell. Verstappen però sta sempre lì dietro, in agguato come un predatore, pronto a sfruttare il primo errore di un Carlos Sainz eroico, abile nel difendersi con le unghie e con i denti beccandosi anche un “naughty” in radio dopo aver chiuso una porta in faccia al Campione del Mondo.

Al 15° giro arriva il sorpasso: bloccaggio di Sainz, primo piccolo errore, Verstappen entra con forza e scappa via. Dopo le varie entrate ai box per il cambio gomme si alternano davanti Perez ed Hamilton prima che lo stesso Verstappen torni a riprendersi quello che aveva temporaneamente lasciato. Fino al termine del GP non si avranno più sue notizie, come spesso accade, chiuderà primo.

Alle sue spalle Carlos Sainz si difende come può dall’assalto dell’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, che nel momento in cui può sfruttare il DRS si dimostra superiore e blinda la seconda posizione. La lotta per il terzo posto è tutta Rossa. Neanche a dirlo, Sainz è costretto nuovamente a difendersi, questa volta dal compagno di scuderia, Charles Leclerc.

Dal box Ferrari non arrivano ordini di scuderia, se non la richiesta di non prendersi troppi rischi. Lotta aperta fra i due, Leclerc spinge da dietro, pressa, rischia anche di perdere la monoposto, ma non riesce a superare Sainz che si difende fino al traguardo e mette in ghiaccio un fantastico terzo posto che ha lasciato con il fiato sospeso tutti i tifosi Ferrari. Dietro Leclerc le due Mercedes di Russel ed Hamilton che, penalizzato di 5 secondi e in lotta perenne con le McLaren, ha conservato il 6° posto.

Le parole di Carlos Sainz dopo la gara

“È stata dura oggi in pista. Per tutta la gara abbiamo spinto al massimo per tenere le Red Bull dietro, questo mi ha fatto consumare tanto le gomme posteriore, alla fine ne ho pagato il prezzo. Ho fatto tutto quello che potevo per difendermi, ma alla fine ho portato la macchina al terzo posto, ma è stata dura. Battaglia con Leclerc? Molto agonistica, è sempre un piacere combattere con Charles quando c’è la possibilità, è un grande pilota come Verstappen e Perez, ci siamo divertiti. Red Bull troppo veloce? Dobbiamo lavorare su passo e gestione delle gomme, ma abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Francoforte, questo weekend siamo stati migliori degli altri“.