Europei volley maschili: l’Italia domina anche la Serbia e ipoteca il primo posto

L’Italia maschile di volley saluta l’Umbria e lo spettacolare tifo perugino con la terza vittoria di questo campionato Europeo, arrivata di fronte ai 4752 del PalaBarton (paganti 3970 per un totale di 136.608 euro di incasso) col punteggio di 3-0 (25-15, 25-19, 25-21) con la Serbia. L’Italia compie un passo importante verso gli Ottavi di Finale che si giocheranno a Bari nel percorso che prima , però, passerà per Ancona con le due gare conclusive della Pool A contro Svizzera e Germania.

Gli azzurri lasceranno Perugia nella mattinata di domani direzione Marche dove al PalaRossini di Ancona si giocheranno le ultime due gare dell’Italia nella fase a gironi (dalla quale in 16 proseguiranno il cammino Europeo) rispettivamente con Svizzera, il 4 settembre, e Germania il 6 settembre.

La cronaca

L’Italia scende in campo con la Serbia degli ex perugini Podrascanin e Atanasijevic, entrambi nel 6+1 iniziale del tecnico serbo Kolakovic. La Serbia parte bene, prova a mettere pressione ad un’Italia che cerca di mantenere la parità 4-4. Il primo tempo di Russo mantiene l’Italia alle spalle della Serbia che conduce 8-7, il pareggio arriva col servizio vincente di Michieletto che diventa sorpasso col muro di Russo 9-8. L’Italia prende il mano il set e si porta al massimo vantaggio sul 15-11 con l’ace di Lavia. Russo alza la saracinesca, un altro muro del centrale siciliano porta l’Italia sul 20-14. Lavia conquista la prima palla set, suo il block out che consegna ben 10 possibilità per chiudere il primo parziale che termina sul 25-15 a favore degli azzurri.

Azzurri sulla scia dell’entusiasmo dopo un primo set ben giocato, subito avanti 4-1 senza alcuna variazione nel 6+1 iniziale. L’ace di Michieletto vale il 9-4 per un’Italia che continua a spingere al servizio mettendo in seria difficoltà la Serbia in ricezione. Atanasijevic, con un passato a Perugia, non passa e trova il muro di Lavia che vale il 12-6. Galassi firma il 21-16, suo li primo tempo vincente che porta l’Italia cinque lunghezze avanti alla Serbia. L’Italia si porta sul 2-0 con l’attacco vincente di Michieletto per il 25-19 finale.

Il terzo set inizia con la Serbia aggressiva in attacco, Peric mette a terra il 2-0, punteggio messo subito in parità sul 2-2 con l’attacco out dello stesso Peric. I ragazzi di Kolakovic provano a mantenersi avanti all’Italia e lo fanno fino alla metà del set, 12-11 con l’attacco da seconda linea di Lavia che riporta la situazione in parità 12-12, è lo stesso Lavia che trova il vantaggio per gli azzurri sul 14-13. La Serbia è brava a tenere il ritmo dell’Italia e ritrova la parità sul 17-17 ma Romanò firma subito il nuovo vantaggio 18-17. L’Italia si avvicina alla chiusura del set, lo fa con Romanò per il 22-19. L’Italia conquista la sua prima palla match sul 24-20, set e match chiuso sul 25-21 conclusivo.