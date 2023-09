Diamond League, Fabbri 4° nella notte dei record: a 3 cm dall’argento Mondiale

SportFair

Leonardo Fabbri ancora superlativo nella seconda serata delle finali della Wanda Diamond League a Eugene. Il pesista azzurro argento mondiale è quarto in una gara dai contenuti strepitosi, con 22,31, seconda prestazione della carriera a soli tre centimetri dalla misura che gli ha consegnato il podio iridato un mese fa, e quarta prestazione assoluta italiana dopo Alessandro Andrei (22,91), Zane Weir (22,44) e la misura del Fabbri formato-Budapest (22,34).

Il fiorentino dell’Aeronautica ha iniziato con 21,42, poi l’exploit da 22,31, seguito da tre lanci nulli e un 20,76 conclusivo. Il Diamond Trophy va per la terza volta allo statunitense Joe Kovacs, alla miglior gara dell’anno con un favoloso 22,93, ma appena sufficiente per tenere ancora dietro Ryan Crouser (22,91) e il miglior Tom Walsh dell’anno (terzo con 22,69). Si chiude una stagione formidabile per Fabbri, culminata con la medaglia d’argento mondiale e l’abbattimento, ora consolidato a più riprese, del muro dell’élite assoluta dei pesisti, i ventidue metri.