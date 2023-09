Coppa Davis, l’Italia cala il tris: Cile sconfitto anche nel doppio

SportFair

Scorpacciata di tennis all’Unipol Arena di Bologna con la sfida di Coppa Davis fra Italia e Cile protrattasi oltre la mezzanotte (il primo incontro è iniziato alle 15:00). Tre match appassionanti, lunghi e faticosi, seppur ricchi di emozioni. Entrambi i singolari vissuti con lo stesso copione: Arnaldi e Sonego sotto nel primo set, poi abili a vincere in rimonta. La sfida l’Italia l’aveva già messa in ghiaccio, serviva il doppio per conoscere il punteggio finale.

L’Italia schiera Sonego e Musetti contro i due esperti doppisti Barrios Vera e Tabilo. Neanche a dirlo, anche questa volta l’Italia va sotto 6-7 al primo set, rimonta 6-3 nel secondo e arriva fino al tie-break nel terzo vincendo per 7-2. Una giornata sofferta, ma che porta in dote un 3-0 in grado di riscattare la sconfitta, per 0-3 subita contro il Canada. Adesso tocca alla Svezia.