Coppa Davis, Sonego batte Ymer: l’Italia supera anche la Svezia

Lorenzo Sonego firma il bis. Dopo il successo di Arnaldi su Bjorg nella prima sfida Italia-Svezia, necessario per staccare il pass per la fase finale di Coppa Davis a Malaga, gli azzurri si portano sul 2-0 grazie alla seconda vittoria nel singolare che porta in dote anche il successo nello scontro diretto.

L’Italia, già sicura del secondo posto, lo certifica con due vittorie su Cile e Svezia che cancellano il netto ko per 3-0 contro il Canada all’esordio. Sonego ha superato in 1 ora e 27 minuti Elias Ymer, numero 175 al mondo, regolandolo con il punteggio di 6-4 / 6-4.