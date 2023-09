Coppa Davis, guaio Italia: ufficiale il forfait di Sinner. Ecco il sostituto

SportFair

Continuano le pessime notizie per l’Italia in vista della Coppa Davis che si giocherà a partire dal 13 settembre a Bologna. Gli azzurri affronteranno Canada, Cile e Svezia senza Matteo Berrettini, fermo a causa di un infortunio alla caviglia rimediato agli US Open, ma non sarà della partita nemmeno Jannik Sinner.

Il tennista di San Candido non sta benissimo dal punto di vista fisico, dopo le fatiche degli US Open, e con le Finals che si avvicinano, ha preferito non rischiare. “La priorità è il fisico di Jannik“, ha sentenziato capitan Volandri. Al suo posto giocherà Matteo Arnaldi, reduce da un 2023 memorabile che lo ha visto entrare per la prima volta in top 50 ATP. Lorenzo Sonego sostituirà Berrettini. I due si uniranno a Musetti cercando di portare l’Italia alle fasi finali della Coppa Davis.