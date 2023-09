Coppa Davis, Berrettini a sostegno dell’Italia: e spunta… Fognini | FOTO

SportFair

Dopo il netto ko subito nella sfida inaugurale di Coppa Davis contro il Canada, l’Italia affronterà il Cile in un match da dentro o fuori. Gli azzurri non possono più sbagliare e avranno bisogno di tutto il tifo dell’Unipol Arena di Bologna e anche di un tifoso speciale. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, infatti, Matteo Berrettini sarà presente in panchina nelle vesti di ‘motivatore’.

Il tennista azzurro è assente per infortunio a causa di una distorsione rimediata durante gli US Open e dovrà stare fuori diverse settimane. Berrettini ha comunque deciso di mostrare il proprio attaccamento alla maglia azzurra e il sostegno al resto dei compagni incitandoli da bordocampo.

L’indizio social di Fognini

Berrettini potrebbe non essere l’unico ‘super tifoso’ dell’Italia quest’oggi. Nelle storie Instagram di Fabio Fognini, infatti, è apparsa una foto alquanto particolare. Fognini è in autostrada e si appresta a imboccare l’uscita verso Bologna, con tanto di emoji del cuore, del braccio muscoloso a indicare ‘forza’ e la bandiera dell’Italia. Sembra un chiaro indizio della sua presenza, nonostante la furente polemica sulla mancata convocazione da parte di capitan Volandri. Tutto passato in nome dell’amore per l’Italia?