Candiani Denim presenta Coreva Design: LP ambassador ufficiale | FOTO

Candiani Denim presenta sul mercato internazionale il primo jeanswear brand con tessuto naturale, biodegradabile e al contempo elastico mai prodotto e distribuito ad oggi. Coreva Design, la cui presentazione ufficiale è stata anticipata da quattro esclusive capsule collection, fa il suo ingresso nell’olimpo dei jeanswear brand di alta gamma a partire dalla stagione spring summer 2024.

L’appuntamento ufficiale si terrà da Banner, esclusiva boutique di via Sant’Andrea (Milano), che da sempre propone un’attenta selezione di brand di ricerca ed importanti Maison del lusso. Per l’occasione sarà presente l’Ambassador del brand, la cantautrice statunitense LP che ha conquistato le classifiche internazionali con il singolo “Lost On You”.

Nato dalla tecnologia CorevaTM, brevettata in esclusiva mondiale da Candiani Denim, il brand presenta esclusivamente collezioni in stretch denim naturale e biodegradabile. CorevaTM sfrutta infatti le proprietà elastiche di un materiale vegetale, ricavato dalla gomma naturale, per garantire comfort senza dover ricorrere all’uso di filati sintetici. Una tela denim stretch che, non utilizzando plastiche, riduce a fine vita il suo impatto ecologico degradandosi in meno di 4 mesi invece di 200 o più anni. Questa rivoluzionaria tecnologia sta cambiando radicalmente l’intero mondo della produzione denim e permette all’azienda italiana, leader nell’innovazione sostenibile, di presentare al mercato un brand che evolve i paradigmi di un intero settore.

Coreva Design utilizza tessuti frutto di pratiche di agricoltura rigenerativa, il modo più responsabile e consapevole di coltivazione, che mette al primo posto le proprietà e la salute del suolo. La sua collezione è composta da tre aree distintive e dinamiche, dedicate a tempo libero, denim premium e ready to wear.

Felpe, hoodies e jogger utilizzano un tessuto esclusivo della famiglia CorevaTM estremamente morbido, per un comfort spinto al massimo. In écru, indaco, grigi e terracotta, palette ottenute da inedite lavorazioni sui capi.

Il mondo del jeans premium presenta una gamma di modelli che vanno dai 5 tasche ai worker, dai chino alle denim jacket, alle maxi camicie. La sezione più ready to wear è raffinata e fashion, con un’impronta strutturata, architettonica e design. Capi di alta gamma come cargo minigonne e top con maxi pocket, chemisier e overcoat.

“Giunge l’ora per la tecnologia CorevaTM di trasformarsi definitivamente in un brand per dimostrare l’effettiva possibilità di una circolarità compiuta e scalabile. Nasce così il brand Coreva Design, dove la parola “design” si aggiunge per descrivere il processo che sta alla base della creazione di un prodotto durabile e di qualità, pensato sin dall’inizio per rispondere al problema del suo stesso “fine vita”. La collezione Coreva Design è infatti ideata non solo per esprimere un’estetica sofisticata ed autentica, oltre ad un comfort unico e naturale, ma è ingegnerizzata per giungere alla fine vita dei suoi capi il più lontano possibile. Coreva Design rende possibile il suo riciclaggio e addirittura una più visionaria trasformazione del capo in sottoprodotti rigenerativi e compatibili in agricoltura. Per ritornare così alla terra e crescere nuove coltivazioni“, Alberto Candiani Presidente Candiani Denim.

Coreva Design è un brand pensato per un pubblico consapevole e proiettato al futuro, destinato ad un network di store di riferimento nel mondo dell’high fashion e nella jeanseria evoluta. Realtà che condividono questa visione e che, nella loro selezione, tengono in grande considerazione sia aspetti estetici che etici, la provenienza dei capi, la filiera corta ed un processo verticale di produzione. Coreva Design si candida ad essere il nuovo rivoluzionario Premium Denim Brand, con una distribuzione selettiva nel mercato italiano ed internazionale ed un approccio al jeans di chiara impronta lifestyle.

Gli uffici direzionali siti nel cuore di Milano in Piazza Mentana gestiranno la collaborazione della struttura commerciale che svilupperà le relazioni con il mercato wholesale. La direzione artistica della comunicazione conta sul coinvolgimento di Matteo Ward con Wråd Design Studio. A partire da settembre una selezione di capi sarà disponibile in preview per i clienti di Banner, Candiani Denim Store e corevadesign.com.