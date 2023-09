ATP Pechino, Sinner ok all’esordio: battuto Evans in 3 set

SportFair

Inizia con il piede giusto il torneo ATP di Pechino per Jannik Sinner. Il tennista di San Candido, numero 7 al mondo, ha vinto la gara d’esordio sul cemento cinese che lo vedeva opposto al britannico Daniel Evans, numero 33 della classifica ATP.

Match complicato quello che ha visto il tennista italiano imporsi in 2 ore e 50 minuti distribuite su tre set. Primo vantaggio per Sinner che si è porta a casa il primo set per 4-6. Evans rimette l’incontro in parità grazie al tie-break (7-2) del secondo periodo. Decisivo il terzo set in cui l’azzurro si impone 3-6 e chiude definitivamente i giochi staccando il pass per gli ottavi.