Atletica, Nadia Battocletti divina! Battuto il record sulla 10 km

Un’altra impresa di Nadia Battocletti. Magnifica gara dell’azzurra che nei Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, a Pescara, migliora il primato nazionale con il tempo di 31:36. Battuto il crono di 31:52 stabilito da Nadia Ejjafini undici anni fa, a Manchester il 20 maggio del 2012.

Per la seconda volta in questa stagione, la 23enne trentina delle Fiamme Azzurre riscrive un record dopo quello ottenuto nei 5000 con 14:41.30 sulla pista di Londra il 23 luglio prima di raggiungere la finale nella stessa specialità ai Mondiali di Budapest dove è arrivata sedicesima, senza raccogliere il piazzamento che desiderava. Ma la regina del mezzofondo aveva già ritrovato il sorriso nello scorso weekend, con il personale demolito in 4:03.34 nei 1500 di Padova, e conferma di potersi esprimere ad alto livello anche su distanze più lunghe, dopo aver sfiorato il limite dei 10.000 su pista in maggio con 31:06.42.

È il suo quarto titolo italiano assoluto della stagione (oltre ai successi di 5000, 10.000 e cross), il nono della carriera, quando si avvicina il prossimo appuntamento dei Mondiali di corsa su strada a Riga, in Lettonia, dove il 1° ottobre sarà al via nei 5 chilometri. Sul podio tricolore la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 32:29), seconda come nell’ultima edizione con un progresso di quasi mezzo minuto, e la piemontese Valentina Gemetto (Dk Runners Milano), al personale in 32:46 per il terzo posto, ma scendono sotto i 33 minuti anche Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino, 32:54) e Giovanna Selva (Carabinieri, 32:59).