Atletica, Giovanni Malagò commenta le ultime decisioni di Jacobs

Giovanni Malagò ha commentato la scelta di Marcell Jacobs di cominciare una nuova avventura negli Stati Uniti, agli ordini dell’allenatore Rana Reider. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il presidente del Coni ha parlato all’agenzia di stampa ANSA: “io sono ottimista. Marcell mi sembra particolarmente determinato e noi continueremo a vigilare, ma anche a supportare come anche istituto di medicina e di scienza con una serie di servizi che possiamo dare a lui come agli altri atleti di vertice”.

“Mi è venuto a trovare venerdì della scorsa settimana. C’era anche il presidente della Fidal Stefano Mei e gli abbiamo chiesto che idee avesse, ci ha detto di aver ponderato le varie proposte e ci ha raccontato la sua volontà di andare a Jacksonville. Ha soppesato tutte le variabili possibili. Lo abbiamo visto talmente determinato che ci sembrava giusto sostenere questa sua scelta e condividere questa strada. Mi ha detto che verrà in Europa e non è escluso poi che venga in Italia con il gruppo per le prime date del calendario internazionale”.

Sull’addio a Paolo Camossi: “ho chiamato anche lui e ho speso davanti a Marcell delle parole di grandissima gratitudine perché Paolo in questi nove anni è stato eccezionale. Poi cambiare fa parte dello sport, vediamo anche i casi più recenti con Gimbo Tamberi”.