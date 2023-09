Alex Schwazer al Grande Fratello: i drammatici retroscena e la rinascita | VIDEO

SportFair

E’ iniziata la nuova edizione del Grande Fratello ed un ospite è legato al mondo dello sport. Il riferimento è a Alex Schwazer, marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, squalificato per doping. La carriera del 38enne è stata caratterizzata da grandi successi, ma anche sconfitte.

Prima la conferma sul doping: “nella vita si può sempre ripartire e rialzarsi. Da ragazzo ho fatto tanti sacrifici ma tutto diventa secondario rispetto alla vittoria olimpica. Avrei dovuto riposarmi, invece, mi sono spinto oltre e questo non era compatibile con il mio modo di pensare. Dovevo allenarmi sempre meglio e sono entrato in conflitto con me stesso. Sono così caduto nel doping e nella depressione”.

Poi la seconda squalifica per doping, secondo l’atleta azzurro infondata: “mia moglie ha vissuto momenti difficili con me, mentre era in attesa della nostra prima figlia. Sono state loro a farmi maturare come uomo. Anche se il Tribunale di Bolzano mi ha dato ragione, la squalifica resta. Spero di potermi candidare alle Olimpiadi 2024”.

