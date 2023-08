WWE, annuncio shock di Triple H: è morto Bray Wyatt

SportFair

Una notizia, arrivata nella tarda notte italiane, scuote i fan della WWE. Windham Rotunda, meglio noto come Bray Wyatt, è morto nelle ultime ore a causa di un non meglio specificato problema di salute. Icona della WWE prima come leader della Wyatt Family e poi come vero e proprio ‘demone’ vestendo i panni di ‘The Fiend’, Bray Wyatt era uno dei wrestler più amati della compagnia americana. Si è spento all’età di 36 anni, prematuramente, come un altro membro della Wyatt Family, Luke Harper (Brodie Lee).

Il tweet di Triple H

“Ho appena ricevuto una chiamata dal WWE Hall of Famer Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia riguardante l’inaspettata morte, nelle prime ore della giornata odierna, di Windham Rotunda, meglio noto come Bray Wyatt, per sempre membro della famiglia WWE. I nostri pensieri vanno ai famigliari e chiediamo a chiunque di rispettarne la privacy in questo momento”. È quanto si legge in un messaggio su ‘X’ pubblicato da Triple H.

Di seguito vi proponiamo una nostra intervista a Bray Wyatt legata alla Royal Rumble 2017.