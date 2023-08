WWE, svelate le cause della morte di Bray Wyatt

SportFair

Nella tarda notte italiana una notizia shock ha sconvolto tutti i fan della WWE. La superstar Windham Rotunda, meglio noto come Bray Wyatt, è morto all’età di 36 anni. La notizia è stata data dal padre, ex performer WWE che ha contattato personalmente Triple H che successivamente, attraverso il proprio account ‘X’, ha confermato la notizia.

Le cause della morte di Bray Wyatt

Inizialmente non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al decesso del wrestler. Con il passare delle ore, sono emerse però alcune novità. Sean Ross Sapp, giornalista di “Fightful.com”, ha rivelato quali siano state le presunte cause della morte di Bray Wyatt. In un tweet il giornalista ha scritto: “ho avuto il permesso di rivelare che Windham Rotunda (Bray Wyatt), nei mesi scorsi di quest’anno, ha avuto il COVID che ha esacerbato un attacco di cuore. C’erano tanti progressi positivi in merito al suo ritorno e a una sua guarigione. Sfortunatamente, quest’oggi (ieri, ndr), ha avuto un attacco di cuore ed è passato a miglior vita“.