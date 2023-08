Vuelta di Spagna, tris Groves a Burriana: Ganna beffato sul traguardo 

SportFair

Kaden Groves, Kaden Groves, Kaden Groves. Tre arrivi in velocità, sempre lo stesso nome. Cala il tris KG, il più veloce fin qui alla Vuelta di Spagna. Terza vittoria nel Grande Giro iberico, seconda consecutiva dopo la tappa di ieri a Tarragona. Quest’oggi il ciclista australiano si è ripetuto trionfando in volata a Burriana.

Percorso adatto ai velocisti quello che da Morella, dopo 186.2 km e il GPM di seconda categoria Collado de la Ibola (11.4 km al 3.9%), posto a 53 km dal traguardo, ha portato a Burriana. Qualche insidia a causa di rotonde e restringimenti che nel finale sono costati un incontro ravvicinato con l’asfalto a diversi corridori prima della neutralizzazione dei 3 km.

Come detto, finale in volata che ha visto l’Alpecin pilotare perfettamente la volata di Groves che ha dovuto solo capitalizzarla superando un inaspettato Filippo Ganna che ha provato a far saltare il banco.