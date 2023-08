Vuelta di Spagna, la tappa di oggi Suria-Arinsal: percorso e favoriti

SportFair

La Vuelta di Spagna non è partita con il giusto colpo di pedale. Le prime due frazioni della prestigiosa corsa spagnola, ultimo grande giro nel calendario ciclistico 2023, sono state accompagnate da grandi polemiche che hanno visto protagonisti gli stessi corridori. Quest’oggi al via la terza tappa che presenta il primo arrivo in salita. Vediamo percorso e favoriti della frazione odierna.

Il percorso

Si parte da Suria e si arriva ad Arinsal per 158.5 km che promettono subito spettacolo. Dopo il primo centinaio di chilometri essenzialmente pianeggianti, i ciclisti sconfineranno ad Andorra affrontando, in successione, le salite Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9% di pendenza media) e la salita di Arinsal sulla quale è posto l’arrivo (8.3 km al 7.7% di pendenza media e punte al 13%).

I favoriti

È il momento dei big di classifica. Fin qui Jonas Vingegaard e Primoz Roglic non hanno brillato, possono lasciare il primo graffio sulla corsa. Remco Evenepoel, campione in carica, dovrà rispondere. Fra i big occhio anche ad Ayuso e Almeida della UAE Emirates e al capitano della Ineos Geraint Thomas.