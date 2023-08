Vuelta di Spagna, tappa oggi Morella-Burriana: percorso e favoriti

SportFair

Al via quest’oggi la quinta tappa della Vuelta di Spagna 2023. Si parte da Morella e dopo 186.2 km si arriva a Burriana. Possibile un nuovo arrivo in volata, come già accaduto ieri e nella seconda tappa, entrambe vinte da Kaden Groves. Scopriamo il percorso e i favoriti della frazione odierna.

Il percorso

La tappa presenta ben 2400 metri di dislivello complessivi. Si tratta di una frazione molto mossa, in particolar modo nella parte iniziale, seppur priva di GPM. L’unica salita presente è la seconda categoria di Collado de la Ibola (11.4 km al 3.9%) che arriva a 53 km dall’arrivo.

I favoriti

Visto il percorso, con una salita tutt’altro che impossibile, le squadre dei velocisti dovrebbero studiare la migliore tattica per portare al successo una delle ruote veloci del gruppo. Kaden Groves, forte di due vittorie in volata in terra iberica, non può che essere il favorito numero uno. Proveranno a negargli il tris Juan Sebastian Molano (secondo ieri), Milan Menten e l’azzurro Alberto Dainese.