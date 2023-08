Vuelta di Spagna, La Vall d’Uixo-Observatorio Astrofisico de Javalambre: percorso e favoriti

SportFair

La 6ª tappa della Vuelta di Spagna 2023, La Vall d’Uixo-Observatorio Astrofisico de Javalambre (183.1 km), segna il ritorno delle salite e anche lo scontro diretto tra i big che puntano alla classifica generale e alla conseguente maglia rosa. Scopriamo il percorso e i favoriti di giornata.

Il percorso

Si parte subito con una salita, non indicata come GPM, in grado di tagliare le gambe ai ciclisti. Poi tocca alla prima salita vera e propria, il terza categoria Puerto De Arenillas (5.8 km al 4.7% di pendenza media), alla quale fa seguito l’Alto Fuente de Rubielos (6.1 km al 6.2%). Poi un centinaio di chilometri che portano al Pico del Buitre (10.9 km all’8% di pendenza media e punte del 16%) sul quale si deciderà l’esito della gara odierna.

I favoriti

Remco Evenepoel ha annunciato la fuga. Lo terranno d’occhio i due big della Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, pronti a dare battaglia in salita. Attenzione anche al talento della UAE Emirates Juan Ayuso. Per l’Italia ci proverà Damiano Caruso, sempre positivo in salita.