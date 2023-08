US Open 2023, il tabellone maschile: gli avversari degli italiani

SportFair

Sorteggiato il tabellone degli US Open maschili di tennis 2023, ultimo slam della stagione che inizierà ufficialmente lunedì 28 agosto. Jannik Sinner è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella di Carlos Alcaraz con il quale potrebbe scontrarsi nei quarto di finale, come l’anno scorso. Il tennista di San Candido esordirà contro il tedesco Hanfmann e al secondo turno potrebbe affrontare Lorenzo Sonego (impegnato contro un qualificato all’esordio).

Nella parte alta anche Matteo Berrettini, inserito nel quarto di Andrey Rublev. Il romano inizierà il suo cammino a New York contro il francese Humbert. Parta bassa, quella di Djokovic, per gli altri tre italiani: Musetti (esordio contro un qualificato) è nel quarto di Fritz e Tsitsipas; Arnaldi giocherà contro l’australiano Kubler; Cecchinato sfiderà il russo Safiullin.

Il 1° turno degli italiani

[6] SINNER vs Hanfmann

[18] MUSETTI vs Qualifier

BERRETTINI vs [29] Humbert

SONEGO vs Qualifier

ARNALDI vs Kubler

CECCHINATO vs Safiullin

I possibili ottavi di finale

[1] Alcaraz vs [16] Norrie

[12] Zverev vs [6] Sinner

[3] Medvedev vs [13] De Minaur

[11] Khachanov vs [8] Rublev

[5] Ruud vs [10] Tiafoe

[14] Paul vs [4] Rune

[7] Tsitsipas vs [9] Fritz

[15] Auger-Aliassime vs [2] Djokovic

Il tabellone degli US Open maschili