Tennis, Berrettini fa tremare i fan: la confessione sul ritiro

Il 2023 di Matteo Berrettini è stato, fin qui, un anno con diverse ombre e poche luci. Il tennista azzurro, alle prese con diversi infortuni, sembra essere tornato sui suoi livelli nel troneo di Wimbledon, arrendendosi soltanto a Carlos Alcaraz che ha poi vinto il titolo. Intervistato dal Corriere della Sera, Berrettini ha parlato delle difficoltà delle scorse settimane.

“Non mi sono mai sentito solo. Però in quei giorni mi sono sentito spaesato, a disagio. – ha dichiarato – Mi sembrava ingiusto che, per qualcosa che atteneva al mio fisico, dovessi ingurgitare tanta cattiveria. Mi sono accorto che il mio stato d’animo cambiava in relazione al tono di cento persone che scrivevano i loro legittimi, ma spesso ingiusti, commenti che arrivavano direttamente nelle mie mani. Oggi, però, mi sento bene dentro e ho il sorriso, quando scendo in campo“.

Ritiro, un pensiero ricorrente

“Tante volte ho avuto voglia di dire basta. – ha confessato Berrettini – Nel 2020 ho avuto un’annata complicata e ricordo di aver fatto il pensiero, che mi aiutava a dormire, di prendere il passaporto, non dire nulla ad anima viva e fuggire dove nessuno avrebbe potuto trovarmi. Mi è capitato di pensarci, nei giorni bui. Pensavo ma perché devo subire tutta questa pressione, il senso di colpa per il mio corpo ferito… La vita è una, non ha repliche. Ma poi il tempo, il confronto con gli altri mi hanno fatto capire che io sono felice solo se scendo in campo e respiro quell’atmosfera. E sono infelice se non lo faccio. Questo percorso è una magnifica condanna, che mi sono scelto. E che ancora oggi, di nuovo oggi, mi regala gioia immensa“.