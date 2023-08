WWE, risultati Summerslam 2023: clamoroso Roman Reigns! Incassata una valigetta

SportFair

Nella maniera più incredibile e grazie all’ennesimo colpo di scena della storyline più bella di sempre, Roman Reigns è ancora l’Undisputed WWE Universal Champion. The Tribal Chief batte il cugino Jey Uso nel Main Event di SummerSlam 2023 grazie all’intervento di Jimmy, che tradisce il gemello e si schiera nuovamente da parte del suo Head of the Table.

Una doccia fredda finale per il pubblico del Ford Field di Detroit, tutto schierato dalla parte di Jey e totalmente scioccato dal finale di uno dei Premium Live Event più attesi dell’anno.

Dura poco la gioia di Bianca Belair, che nonostante un ginocchio malandato riesce a riprendersi il suo WWE Women’s Championship nel Triple Threat che comprendeva anche Asuka e Charlotte Flair. The Est vince con una culla sulla nipponica, ma arriva Iyo Sky, che incassa il Money in the Bank vinto il mese scorso e diventa la campionessa!

Non cambia invece il World Heavyweight Champion: riproponendo la Bucklebomb di 7 anni fa che causò l’infortunio di Finn Balor nel loro precedente a SummerSlam, Seth Rollins prosegue nel suo regno da campione. La combinazione Splash-Powerbomb permette a Gunther di superare anche l’ostacolo Drew McIntyre, restando Intercontinental Champion.

Con tutto il pubblico dalla sua parte per la prima volta in carriera, Shayna Baszler sottomette Ronda Rousey e batte l’ex amica grazie alla sua Kirifuda Clutch. È la vittoria più importante della carriera per The Queen of Spades. Successo anche per Cody Rhodes, che deve “sopravvivere” a due F-5 e alla Kimura Lock, prima di applicare tre Cross Rhodes che valgono il successo contro Brock Lesnar.

Risultati WWE Summerslam 2023

Single Match

Vincitore: Logan Paul vs Ricochet

Single Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Brock Lesnar

SummerSlam Battle Royal

Vincitore: LA Knight

MMA Rules Match

Vincitrice: Shayna Baszler vs Ronda Rousey

Intercontinental Championship

Vincitore: Gunther vs Drew McIntyre

World Heavyweight Championship

Vincitore: Seth Rollins vs Finn Balor

WWE Women’s Championship – Triple Threat Match

Vincitrice: Bianca Belair vs Asuka vs Charlotte Flair

WWE Women’s Championship

Vincitrice: Iyo Sky vs Bianca Belair

Undisputed WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Jey Uso