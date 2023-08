Quanti soldi guadagna Mancini in Arabia Saudita? Lo stipendio è faraonico

SportFair

Roberto Mancini ha deciso di accettare la proposta dell’Arabia Saudita e si appresta a diventare il prossimo Ct. Dopo poco più di 10 giorni dalle dimissioni dal ruolo da Ct della Nazionale italiana, l’allenatore ex Inter è in contatto per definire gli ultimi dettagli sul futuro. Le prime indiscrezioni iniziano a trovare conferma: Mancini sarà il prossimo Ct dell’Arabia Saudita.

Il contratto garantito all’allenatore italiano è proiettato ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Lo staf sarà composto da Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara, Gagliardi, Scanavino e forse Oriali.

Il primo importante appuntamento sarà con la Coppa d’Asia ed è già alta l’attesa per il probabile esordio fissato per l’8 settembre contro la Costa Rica, quattro giorni più tardi la sfida alla Corea del Sud. A novembre appuntamento con le qualificazioni asiatiche verso i Mondiali 2026: l’Arabia Saudita è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan.

Quanti soldi guadagna Mancini in Arabia Saudita?

L’accordo tra Roberto Mancini e l’Arabia Saudita per il ruolo di allenatore della Nazionale è stato definito, secondo fonti arabe l’allenatore italiano firmerà un contratto triennale da 30 milioni di euro a stagione per un totale di 90 milioni di euro. L’annuncio è previsto a stretto giro di posta.