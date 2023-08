SportFair

Tutto pronto per il GP dell’Austria. Grande attesa in pista per lo start ufficiale della gara della domenica dopo l’antipasto entusiasmante della Sprint Race del sabato vinta da Pecco Bagnaia e caratterizzata da una clamorosa carambola iniziale che ha condizionato la gara di molti piloti.

Oggi è un altro giorno, quello della gara ufficiale, quello in cui si fa sul serio. Bagnaia in pole position davanti a Vinales e Binder. Partenza sprinta per il pilota Ducati che come un missile blinda la prima posizione davanti a Binder che sale in seconda. Male Vinales che perde diverse posizioni e scivola a centro gruppo.