Un altro campione internazionale passa in Arabia Saudita in questa finestra estiva di calciomercato. Neymar Jr, infatti, lascia ufficialmente il PSG, a qualche settimana da Messi. Il brasiliano passa all’Al-Hilal.

Così in una nota il club francese. “Neymar Jr lascia il Paris Saint-Germain per firmare per il club saudita Al-Hilal. In sei stagioni nella capitale, il brasiliano ha lasciato il segno nella storia del Club. Il Paris Saint-Germain ringrazia Neymar Jr, leggenda del club”.