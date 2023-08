NBA, Anthony Davis rinnova con i Lakers: cifre monstre

SportFair

Il contratto di Anthony Davis con i Los Angeles Lakers sarebbe scaduto nel 2025, ma la franchigia losangelina e AD hanno raggiunto l’accordo per una ricca estensione contrattuale che mette d’accordo tutti. Il perchè di questa ‘fretta’ è presto detto. I Lakers hanno blindato il futuro dopo LeBron James. Il ‘Re’, infatti, dovrebbe essere all’ultima stagione in gialloviola: nella prossima declinerà la player option presente nel suo contratto per firmare con la squadra che selezionerà il figlio al Draft 2024, un ultimo anno insieme prima del ritiro.

Le cifre dell’accordo

Ricordate il rinnovo di Jaylen Brown, firmato nelle scorse settimane con i Boston Celtics, che lo ha fatto diventare il cestista più pagato della storia NBA? Ecco, il record è stato battuto e la sensazione è che questa cosa ci ritroveremo a dirla molto spesso in futuro. Davis ha firmato un’estensione contrattuale con i Los Angeles Lakers che inizierà nel 2025, termine dell’attuale contratto, e arriverà fino al 2028, per un totale di 186 milioni, circa 62 milioni l’anno. Davis è sotto contratto con i Lakers per 5 stagioni a 270 milioni di dollari complessivi.