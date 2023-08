SportFair

Torna in pista la MotoGP ed è subito grande spettacolo in Austria. E’ chiamato al riscatto Pecco Bagnaia, dopo il secondo posto in Gran Bretagna alle spalle di Espargaro. Il pilota italiano della Ducati continua a guidare la classfica generale ed è il netto favorito alla vittoria finale.

Le FP1 si sono concluse con il tempo più veloce realizzato da Zarco. Al secondo posto Quartararo, poi Vinales, Alex Marquez e Bezzecchi. Ottavo Bagnaia, decimo Jorge Martin.