MotoGP, pole fantastica di Bagnaia in Austria! In ritardo Bezzecchi e Jorge Martin

SportFair

Grandissimo spettacolo in Austria durante le qualifiche per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. E’ stata definita la griglia di partenza, in attesa della sprint race di oggi e la gara di domani. Si preannuncia una gara bellissima con almeno tre o quattro piloti in grado di lottare per la vittoria. Occhi puntati soprattutto sul leader del Mondiale Pecco Bagnaia.

Le qualifiche si sono concluse con la pole position conquistata da Pecco Bagnaia, grande favorito alla vittoria. In prima fila anche Vinales e Binder. Poi Miller, Alex Marquez e Luca Marini. Solo settimo Bezzecchi e nono Quartararo.

MotoGP, la griglia di partenza in Austria

1ª Fila: 1° Bagnaia, 2° Vinales, 3° Binder,

2ª Fila: 4° Miller, 5° A. Marquez, 6° Marini

3ª Fila: 7° Bezzecchi, 8° Oliveira, 9° Quartararo

4ª Fila: 10° Zarco, 11° A.Espargaro, 12° J. Martin

5ª Fila: 13° P. Espargaro, 14° Bastianini, 15° Morbidelli

6ª Fila: 16° Mir, 17° R.Fernandez, 18° M.Marquez

7ª Fila: 19° Nakagami, 20° Di Giannantonio, 21° Lecuona

8ª Fila: 22° A.Fernandez, 23° Savadori